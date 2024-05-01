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В Тбилиси применили перцовый газ против митингующих

Спецназ применил перцовый газ против митингующих у парламента Грузии

Сотрудники спецназа МВД, мобилизованные во внутреннем дворе парламента Грузии, применили воду и перцовый газ в отношении митингующих, пытающихся раскачать ворота служебного входа в законодательный орган. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства утверждает, что несколько участников акции продолжительное время находились вблизи ворот и раскачивали их. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов применили против них спецсредства, и митингующие разошлись, говорится в публикации.

До этого стало известно, что парламент Грузии принял во втором чтении закон «О прозрачности иностранного влияния».

1 мая в парламенте Грузии перед началом пленарного заседания, где должен был обсуждаться законопроект об иностранных агентах, произошла драка между представителями оппозиции и правящего большинства.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал предателем президента страны Саломе Зурабишвили.

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