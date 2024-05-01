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В Приангарье река угрожает затопить поселок

Река Непа в Иркутской области может затопить поселок Токма

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Река Непа в Иркутской области может затопить поселок Токма, на месте уже дежурят спасатели МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале.

«Второго и третьего мая ожидается повышение уровня воды до отметок 570-630 см, возможно затопление пониженных участков местности», — сообщают в региональном МЧС.

В настоящий момент уровень Непы в Катангском районе, в котором расположено село Токма, находится на отметке 559 сантиметров. Критической отметкой считается 590 сантиметров.

На месте продолжают дежурство группы спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

До этого стало известно, что сотрудники Роспотребнадзора продолжают мониторить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории регионов, пострадавших от весеннего паводка.

В заявлении отмечается, что в настоящее время специалисты контролируют ситуацию в трех российских субъектах. Речь идет о Тюменской, Оренбургской и Курганской областях.

Ранее автомобилистов предупредили об угрозе затопления федеральной трассы Тюмень — Омск.

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