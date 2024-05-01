В «Спартаке» объяснили победу над «Динамо» менталитетом

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович после кубкового матча против «Динамо» заявил, что команда сумела добиться положительного результата благодаря менталитету. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Первый тайм — нам получилось забить два мяча, и стало легче. Во втором тайме нам не надо было высоко играть и атаковать. Мы знали, что «Динамо» — сильная команда, знали все их сильные стороны. У нас были шансы отличиться на контратаках, но не вышло. Ребята сыграли дисциплинированно, я как тренер этому очень рад. Наш менталитет дает нам результат. Конечно, владение мячом у «Динамо» было больше, но наши ребята хорошо отзащищались, Селихов тоже сделал свою работу хорошо», — заявил Слишкович.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Счет в этом поединке открыл Александр Соболев на 9-й минуте игры, а окончательный результат установил Михаил Игнатов, отличившийся на 39-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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