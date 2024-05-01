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В «Спартаке» объяснили победу над «Динамо» менталитетом

Тренер «Спартака» Слишкович заявил, что у клуба выработался сильный менталитет

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович после кубкового матча против «Динамо» заявил, что команда сумела добиться положительного результата благодаря менталитету. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Первый тайм — нам получилось забить два мяча, и стало легче. Во втором тайме нам не надо было высоко играть и атаковать. Мы знали, что «Динамо» — сильная команда, знали все их сильные стороны. У нас были шансы отличиться на контратаках, но не вышло. Ребята сыграли дисциплинированно, я как тренер этому очень рад. Наш менталитет дает нам результат. Конечно, владение мячом у «Динамо» было больше, но наши ребята хорошо отзащищались, Селихов тоже сделал свою работу хорошо», — заявил Слишкович.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Счет в этом поединке открыл Александр Соболев на 9-й минуте игры, а окончательный результат установил Михаил Игнатов, отличившийся на 39-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За право сыграть в суперфинале Кубка России «Спартак» поспорит с победителем пары «Ростов» — «Балтика».

Ранее тренер «Динамо» Марцел Личка сделал признание после поражения от «Спартака».

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