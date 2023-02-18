Йоко Оно — 90

8 февраля японской художнице и вдове Джона Леннона Йоко Оно исполняется 90 лет. Она родилась в Японии, но большую часть детства ее семья перемещалась между Токио и Сан-Франциско, так как отец работал в представительстве японского банка в США.

Оно известна на весь мир благодаря роли музы основателя The Beatles, но ценители искусства знают ее как художницу, стоявшую наряду с Мариной Абрамович у истоков жанра перформанса — ее работы изучают в художественных школах.

Один из знаменитых ее перформансов — «Отрежь кусок», когда во время акции Оно предлагала посетителям галереи подходить к ней по очереди и отрезать кусок от ее платья, а к концу оставалась полностью обнаженной. Свадьба с Ленноном весной 1969 года тоже стала своеобразным перформансом: пара приглашала журналистов в президентский люкс отеля Hilton, где Йоко и Джон сидели в постели, окруженные множеством цветов и плакатов, призывающих остановить войну во Вьетнаме.

Через год после свадьбы The Beatles объявили о распаде группы, а многочисленные поклонники обвинили во всем Йоко Оно. Лишь спустя много лет Пол Маккартни заявил, что никакой вины художницы тут не было, коллектив распался самостоятельно, а Оно внесла огромный вклад в сольное творчество Леннона.

9 октября 1975 года у супругов родился сын, Шон Леннон. Семейное счастье продолжалось вплоть до 8 декабря 1980 года, когда Джон Леннон был расстрелян на пороге своего дома. Сейчас Йоко живет в той же девятикомнатной квартире, которую когда-то они купили вместе с супругом. На первом этаже жилого дома находится офис, где солист The Beatles записывал свои песни. Большую часть времени Оно проводит с сыном Шоном.