Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Йоко Оно — 90

8 февраля японской художнице и вдове Джона Леннона Йоко Оно исполняется 90 лет. Она родилась в Японии, но большую часть детства ее семья перемещалась между Токио и Сан-Франциско, так как отец работал в представительстве японского банка в США.

Оно известна на весь мир благодаря роли музы основателя The Beatles, но ценители искусства знают ее как художницу, стоявшую наряду с Мариной Абрамович у истоков жанра перформанса — ее работы изучают в художественных школах.

Один из знаменитых ее перформансов — «Отрежь кусок», когда во время акции Оно предлагала посетителям галереи подходить к ней по очереди и отрезать кусок от ее платья, а к концу оставалась полностью обнаженной. Свадьба с Ленноном весной 1969 года тоже стала своеобразным перформансом: пара приглашала журналистов в президентский люкс отеля Hilton, где Йоко и Джон сидели в постели, окруженные множеством цветов и плакатов, призывающих остановить войну во Вьетнаме.

Через год после свадьбы The Beatles объявили о распаде группы, а многочисленные поклонники обвинили во всем Йоко Оно. Лишь спустя много лет Пол Маккартни заявил, что никакой вины художницы тут не было, коллектив распался самостоятельно, а Оно внесла огромный вклад в сольное творчество Леннона.

9 октября 1975 года у супругов родился сын, Шон Леннон. Семейное счастье продолжалось вплоть до 8 декабря 1980 года, когда Джон Леннон был расстрелян на пороге своего дома. Сейчас Йоко живет в той же девятикомнатной квартире, которую когда-то они купили вместе с супругом. На первом этаже жилого дома находится офис, где солист The Beatles записывал свои песни. Большую часть времени Оно проводит с сыном Шоном.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 360-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 360-й день
«Люди понимают, что Киев не собирается возвращать Крым»
Конгрессмен США рассказал о консенсусе, что Украина не будет возвращать Крым военным путем
«Всяко лучше тут, чем в Украине». Блогерша Лиза Василенко вернулась в Россию
Родившаяся на Украине блогерша из TikTok Василенко вернулась в Россию и начала жить в Сочи
Минобороны Британии: Киев получит современные истребители только после окончания конфликта
«Газпром» увеличил поставки газа через Украину в Европу на 9,5%
Умерла актриса Людмила Абрамова, бывшая супруга Владимира Высоцкого
РЕН ТВ: в гараже на востоке Москвы нашли склад с реактивным гранатометом и взрывчаткой
Новости и материалы
Глава Белгородской области Гладков сообщил о состоянии пострадавшей при обстреле Шебекино
Певица Настя Крайнова рассказала, как слова учительницы довели ее до булимии
Советник Буша-младшего Стивен Хэдли рассказал о предупреждениях Обаме по России и Крыму
Рудковская поддержала Плющенко после критики судейства в фигурном катании
Илон Маск сделает платной двухфакторную авторизацию по SMS в Twitter
Организаторы говорят о 1,5 тыс человек, участвовавших на митинге в поддержку РФ в Сиднее
Критик Соседов заявил, что Брыльска должна «встать на колени» после оскорбления россиян
В Саратовской области автобус столкнулся с двумя фурами и легковой Kia
В Москве 101-летняя пенсионерка случайно нашла внучку своей фронтовой подруги в хосписе
TRT Haber: трех человек спасли из-под завалов в Турции после землетрясения
FAZ: Польша продолжает покупать нефть из России, хотя обещала не делать этого
В лицее Челябинска отравились более ста учеников
В Германии заявили, что поставки оружия Украине не заставят Россию «встать на колени»
В WhatsApp появилась новая функция
Тренер «Вашингтона» Лавиолетт о матче с «Каролиной»: мы должны победить ради Овечкина
Подполковник армии США Дэвис: ситуация для Украины на фронте опаснее, чем считает Запад
РИА Новости: украинские военные применили боеприпас с отравляющим веществом под Угледаром
Двое тюменцев доехали до Челябинской области на трех угнанных автомобилях
Все новости
«Сведение с орбиты отложено». Что происходит с грузовиком «Прогресс» на МКС
«Роскосмос» отложил сведение с орбиты поврежденного грузового корабля «Прогресс МС-21»
Тест: кто из этих книжных персонажей страдал алкоголизмом
Вспомните, кто из этих литературных героев и героинь спился
Слушая наше дыхание: в прокате драма «Больше чем никогда» с Вики Крипс и Гаспаром Ульелем
Рецензия на драму «Больше чем никогда» с прощальной ролью Гаспара Ульеля
Константин Крюков: Достоевского можно перечитывать, но советское кино пересматривать не обязательно
Актер Константин Крюков рассказал о любви к Красноярску, предпочитаемом отдыхе и воспитании дочери-подростка
«Призываем Россию и Украину прекратить огонь». Китай выступил за переговоры
Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал Москву и Киев начать переговоры
«Нет альтернативы Украине в НАТО». О чем Зеленский предупредил Запад
Макрон заявил, что время для возобновления диалога с Россией еще не настало
Дельфин-оборотень и рыба-мичман. Лучшие подводные фото-2023
«Разве мог отказаться?» Зачем Лукашенко снова прилетел в Россию
Лукашенко: договоренности с Россией по обороне выполнены на 100% и «даже больше»
«Шапку вы носите, как Соловей-разбойник». Путин пригласил Миллера на татами
Путин заявил, что запасы «Газпрома» несоизмеримы с запасами других стран
«Трофеи из зоны СВО». Что обнаружили у задержанного на Курском вокзале
На входе Курского вокзала в Москве задержали мужчину с минами и взрывателями
Мордвичев вместо Лапина, Никифоров вместо Кузовлева: Минобороны сменило командующих округами
Минобороны России объявило о назначении новых командующих военными округами
«Ключевое слово — добровольный». Как власти отнесутся к тем, кто не захочет платить взнос
Песков заявил, что вопрос о добровольном взносе крупного бизнеса в бюджет еще обсуждается
От «партизана» до добровольца. Бывший главарь «кировской банды» погиб в бою
Осужденный на 25 лет лидер банды «Приморских партизан» Ковтун погиб в ходе СВО на Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть