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В Москве кладовщик украл со склада бытовую химию на 14 млн рублей

В Москве мужчину задержали за кражу бытовой химии со склада на 14 млн рублей

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Depositphotos

В Москве поймали молодого человека, которого подозревают в краже бытовой химии. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на складе на 2-й Новорублевской улице, где россиянин работал в качестве кладовщика. В течение нескольких месяцев малыми партиями он вывез бытовую химию на миллионы рублей. Все это молодой человек позже продавал.

«Действуя таким образом, злоумышленник причинил 48-летней работодательнице ущерб на сумму около 14 миллионов рублей», – поделились в ведомстве.

В отношении кладовщика возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. На данный момент фигурант разбирательств находится под домашним арестом.

До этого в Подмосковье поймали сотрудника склада, который, по версии следствия, похитил более сотни роботов-пылесосов. Мужчина арендовал грузовик и с его помощью вывез устройства на сумму более четырех миллионов рублей. После этого технику россиянин продавал.

Ранее работник склада украл iPhone и другие гаджеты Apple на 120 млн рублей.

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