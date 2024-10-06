ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 15 населенных пунктах Курской области

Российская авиация и артиллерия нанесли поражение украинским подразделениям в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Так, украинских военных поразили в районах населенных пунктов Дарьино, Косица, Козачая Локня, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Меловый, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный.

Также в Сумской области в районах населенных пунктов Великая Песаревка, Катериновка, Конотоп, Миропольское, Мирополье, Макеевка, Павловка, Ободы, Павловка, Петровское, Речки, Суходол, Уланово и Фрунзенка российские военные нанесли поражение ВСУ.

До этого в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны ночью уничтожили четыре беспилотника над российскими регионами. По данным ведомства, два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над территорией Курской области, а над Белгородской и Воронежской областями уничтожены по одному дрону.

Ранее российские силы ПВО сбили за сутки 68 беспилотников.