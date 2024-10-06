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МО РФ отчиталось о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область

МО: ВС РФ ликвидировали до 50 солдат ВСУ в Курской области за сутки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили четыре контратаки украинских войск в направлении населенного пункта Плехово в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 30 человек и один автомобиль.

Согласно сообщению ведомства, российские военные продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых поразили формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.
 
В пресс-службе Минобороны также сообщили об отражении двух попыток украинских войск прорваться через границу Российской Федерации в направлении Нового Пути. На данном участке ВСУ потеряли около 20 человек личного состава, а один военнослужащий сдался в плен.

5 октября Минобороны РФ сообщало, что за сутки российские военные отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка и Обуховка в Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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