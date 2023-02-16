Первая после пандемии красная дорожка Берлинского кинофестиваля

16 февраля стартовал 73-й Берлинский кинофестиваль. Смотр полноценно проходит офлайн впервые после нескольких пандемийных лет (в прошлом году он был открыт только для владельцев QR-кода двухфазной европейской прививки, а в 2021-м проходил онлайн). Открывает Берлинале президент Украины Владимир Зеленский, две программы будут полность сфокусированы на политике с уклоном на украинскую документалистику и иранское художественное кино.

Среди 18 фильмов, борющихся за главный приз, есть две анимационные работы. В основном конкурсе представят картины немецкого и французского мэтров – Кристофа Петцольда и Филиппа Гарреля. Фильмом открытия станет комедия американского режиссера Ребекки Миллер «Иди ко мне, детка» с Энн Хэтуэй и Питером Динклэйджем в главных ролях.

В программу фестиваля включили и один российский фильм — картину ученицы Сокурова Малики Мусаевой о чеченских и ингушских женщинах «Клетка ищет птицу».

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