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Лавров оценил работу ЕАГ по обеспечению финансовой безопасности в Евразии

Лавров назвал ЕАГ ведущим механизмом «антиотмывочного» сотрудничества в Евразии

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) за 20 лет с момента создания стала ведущим механизмом «антиотмывочного» сотрудничества в регионе. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В воскресенье, 6 августа, дипломат направил письмо председателю международной структуры Юрию Чиханчину. Глава МИД РФ поздравил его с годовщиной формирования ЕАГ.

«Отрадно, что за прошедшие годы ЕАГ утвердилась как ведущий механизм «антимонопольного» сотрудничества в Евразии. Высокий уровень экспертизы и опыт в развитии неполитизированного взаимодействия востребован и в других регионах мира», — подчеркнул Лавров.

Министр обратил внимание, что в последнее время страны Азии и Ближнего Востока проявляют все больший интерес к работе группы. То же касается африканских и латиноамериканских государств.

В то же время руководитель внешнеполитического ведомства пожелал Чиханчину, а также секретариату международной структуры и всем ее партнерам успехов в дальнейшей работе по обеспечению финансовой безопасности в регионе.

Конференция, по итогам которой была учреждена ЕАГ, состоялась 6 октября 2004 года в Москве. На сегодняшний день в группу входят девять стран — РФ, Казахстан, КНР, Белоруссия, Индия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан.

Ранее финансовая разведка предупредила о появлении в РФ новых схем обналичивания денег.

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