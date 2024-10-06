Лавров оценил работу ЕАГ по обеспечению финансовой безопасности в Евразии

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) за 20 лет с момента создания стала ведущим механизмом «антиотмывочного» сотрудничества в регионе. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В воскресенье, 6 августа, дипломат направил письмо председателю международной структуры Юрию Чиханчину. Глава МИД РФ поздравил его с годовщиной формирования ЕАГ.

«Отрадно, что за прошедшие годы ЕАГ утвердилась как ведущий механизм «антимонопольного» сотрудничества в Евразии. Высокий уровень экспертизы и опыт в развитии неполитизированного взаимодействия востребован и в других регионах мира», — подчеркнул Лавров.

Министр обратил внимание, что в последнее время страны Азии и Ближнего Востока проявляют все больший интерес к работе группы. То же касается африканских и латиноамериканских государств.

В то же время руководитель внешнеполитического ведомства пожелал Чиханчину, а также секретариату международной структуры и всем ее партнерам успехов в дальнейшей работе по обеспечению финансовой безопасности в регионе.

Конференция, по итогам которой была учреждена ЕАГ, состоялась 6 октября 2004 года в Москве. На сегодняшний день в группу входят девять стран — РФ, Казахстан, КНР, Белоруссия, Индия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан.

Ранее финансовая разведка предупредила о появлении в РФ новых схем обналичивания денег.