Московских водителей предупредили о сильном дожде

В Москве веером 6 октября и утром 7 октября будет дождь, столичным водителям посоветовали соблюдать скоростной режим. Такую рекомендацию дал Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения столицы.

«По прогнозу синоптиков, сегодня вечером и завтра утром в Москве ожидается сильный дождь. Будьте внимательны за рулем. Избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон во время движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за ситуацией на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь на понедельник, 7 октября, в столице выпадет до 20 миллиметров осадков.

Синоптик добавил, что температура воздуха днем в понедельник составит от +15°C до +18°C. При этом дожди продолжатся, но их интенсивность значительно снизится.

Тишковец отметил, что всего за сутки в Москве выпадет до 29 миллиметров осадков. По словам специалиста, такое количество сопоставимо 41% от месячной нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ночью в воскресенье, 6 октября, в Москве можно будет увидеть северное сияние, если прогнозы на этот счет оправдаются.

Синоптик отметил, что желающим посмотреть на полярное сияние достаточно будет найти место без фонарей и другого освещения. Выезжать куда-то за город не нужно, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

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