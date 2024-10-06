В «Ростове» рассказали подробности ДТП с клубным автобусом

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что оформление ДТП, в которое попал клубный автобус, заняло несколько часов, передает ТАСС.

«Несколько часов оформлялись. Никто не пострадал, но оформление заняло время. Команда еще в дороге, к 12-13 часам должны добраться в Ростов-на-Дону», — сказал Рыскин.

5 октября «Ростов» уступил московскому «Спартаку». Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Все три мяча были забиты в первом тайме: счет открыл полузащитник Наиль Умяров на 29-й минуте, а на 34-й и 45+1-й минутах ямайский нападающий Шамар Николсон оформил дубль. Он мог отличиться в первой половине встречи еще дважды, но эти взятия ворот были отменены из-за офсайда и игры рукой.

После этой победы, «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Теперь в активе команды 19 очков после 11 встреч. «Ростов» занимает девятое место, набрав 12 очков.

Ранее главный тренер «Спартака» объяснил, как справляется с давлением.