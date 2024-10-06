Летучая мышь, зараженная бешенством, искусала ребенка в спальне

В Онтарио летучая мышь, залетевшая в спальню, искусала ребенка, пострадавший заразился бешенством. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в городе Грейтер-Садбери в провинции Онтарио. Несовершеннолетний нашел в спальне летучую мышь. Следов от укусов на теле школьника родители не обнаружили, потому не стали обращаться за медицинской помощью.

Спустя некоторое время мальчику стало плохо, подросток был доставлен в больницу, где медики выявили у него вирус бешенства. Несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось. По заявлениям местных властей это первый случай заражения бешенством человека в стране с 1967 года.

До этого сообщалось, что в Шадринске барсук с бешенством напал на шестерых человек и покусал их. Все пострадавшие проходят профилактическую вакцинацию. Очаг по бешенству выявили в садах имени Мичурина, зараженное животное нашли и обезвредили.

Ранее бешеный шакал напал на двух жителей Ростовской области.