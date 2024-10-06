Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Летучая мышь, зараженная бешенством, искусала ребенка в спальне

Metro: в Канаде подросток заразился бешенством от летучей мыши

close
Depositphotos

В Онтарио летучая мышь, залетевшая в спальню, искусала ребенка, пострадавший заразился бешенством. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в городе Грейтер-Садбери в провинции Онтарио. Несовершеннолетний нашел в спальне летучую мышь. Следов от укусов на теле школьника родители не обнаружили, потому не стали обращаться за медицинской помощью.

Спустя некоторое время мальчику стало плохо, подросток был доставлен в больницу, где медики выявили у него вирус бешенства. Несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось. По заявлениям местных властей это первый случай заражения бешенством человека в стране с 1967 года.

До этого сообщалось, что в Шадринске барсук с бешенством напал на шестерых человек и покусал их. Все пострадавшие проходят профилактическую вакцинацию. Очаг по бешенству выявили в садах имени Мичурина, зараженное животное нашли и обезвредили.

Ранее бешеный шакал напал на двух жителей Ростовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами