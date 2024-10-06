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В Совфеде назвали условие для начала переговоров с Украиной

Сенатор Джабаров: Украина должна сесть за стол переговоров с учетом реалий

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что власти Украины должны не торговаться, а сесть за стол переговоров с учетом сложившихся на земле реалий. Его слова приводит «Лента.Ru».

Сенатор напомнил, что Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров неоднократно заявляли, что «Киев должен не торговаться и выдвигать условия, а должен сесть и проводить переговоры с учетом нынешних реалий».

В то же время Джабаров отметил, что в случае предложения Украины начать переговоры РФ не остановит спецоперацию. Он подчеркнул, что обман периода Минских соглашений и разработки Стамбульских соглашений с Москвой больше не пройдет.

«Поэтому я думаю, что без каких-либо предварительных условий Украина должна заявить о готовности и начать переговоры», — заявил Джабаров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в стране возможен только на основе международного права без какой-либо торговли суверенитетом или территориями. По его словам, главная задача так называемого «плана победы» — гарантировать надежный мир и длительную безопасность.

Ранее журналист отметил успехи в продвижении ВС РФ на Украине.

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