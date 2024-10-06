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В Белоруссии начались продажи лифтбека Dongfeng eπ 007

Dongfeng начал продажи в Белоруссии лифтбека eπ 007

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Dongfeng

В Белоруссии начались продажи лифтбека Dongfeng eπ 007. Об этом сообщает портал abw.by.

Автомобиль представляет из себя пятиместный лифтбек с безрамочными дверьми и задним спойлером с электроприводом. Длина машины составляет 4880 мм, ширина — 1895 мм, а высота — 1460 мм при колесной базе 2915 мм.

В салоне eπ 007 установлены 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, построенной на платформе Qualcomm Snapdragon 8155.

Лифтбек eπ 007 представлен в четырех комплектациях. Так, мощность батареи составляет до 70,26 кВт.ч, запас хода – до 1200 км, максимальная скорость – 171 км/ч. Разгон до 100 км осуществляется за 3,9 секунды.

В оснащение Dongfeng eπ 007 входят аудиосистема с 20 динамиками, фоновая подсветка, беспроводное зарядное устройство для мобильных телефонов мощностью 50 Вт, система распознавания жестов, электрорегулировка и вентиляция передних сидений.

В Белоруссии автомобиль стоит 85 тыс белорусских рублей (2,5 млн российских рублей на момент публикации).

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