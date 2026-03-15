Глава мусульманской общины Петербурга ушел в отставку

Председатель Духовного управления мусульман Петербурга и Ленинградской области Дамир Хусаинов сообщил о сложении полномочий. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети «ВКонтакте».

В своем обращении, адресованном председателю Совета муфтиев России Равилю Гайнутдину, Хусаинов он также объявил о выходе из состава Духовного управления мусульман (ДУМ) России. Свое решение он объяснил утратой доверия к аппарату ДУМ и конфликтом с первым заместителем муфтия Дамиром Мухетдиновым. Хусаинов утверждает, что этот человек саботирует его работу.

До этого верховный муфтий России Талгат Таджуддин заявил, что мусульманам не нужно совершать намазы в публичных местах, потому что это вызывает раздражение общественности, а для молитвы существуют специально отведенные места. По его словам, молиться нужно, но не надо делать это для показухи, поскольку важно учитывать интересы всех, кто тебя окружает. Таджуддин подчеркнул, что молитва тех, кто делает это в публичных местах, не принимается.

Ранее верховный муфтий РФ заявил, что готов «рвануть» в зону СВО с патриархом.