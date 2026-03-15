В Роскачестве объяснили, почему опасно расплачиваться с помощью перевода

Роскачество: оплата по номеру телефона опасна отсутствием правовой защиты
В Роскачестве объяснили опасность оплаты переводом по номеру телефона, в первую очередь проблемой является отсутствие правовой защиты потребителя. Об этом сообщает RT.

В ведомстве рассказали, что продавцы предлагают такой способ оплаты, чтобы не платить комиссию банку, а также не учитывать средства как поступления в кассу. С помощью последнего способа персонал, например, кафе или небольшого магазина, может таким образом «обойти» работодателя или продать товар с истекающим сроком годности.

В Роскачестве добавили, что при оплате переводом покупателю не выдадут чек, поэтому товар нельзя будет обменять или вернуть.

Также существует вероятность того, что счет для перевода могут использовать для незаконных целей.

До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал, что россияне в 2026 году будут сталкиваться с дополнительными запросами банков по операциям, особенно если речь идет о крупных покупках за рубежом.

Ранее россиян предупредили о возможных задержках банковских платежей.

 
