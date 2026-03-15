В Роскачестве объяснили, почему опасно расплачиваться с помощью перевода

В Роскачестве объяснили опасность оплаты переводом по номеру телефона, в первую очередь проблемой является отсутствие правовой защиты потребителя. Об этом сообщает RT.

В ведомстве рассказали, что продавцы предлагают такой способ оплаты, чтобы не платить комиссию банку, а также не учитывать средства как поступления в кассу. С помощью последнего способа персонал, например, кафе или небольшого магазина, может таким образом «обойти» работодателя или продать товар с истекающим сроком годности.

В Роскачестве добавили, что при оплате переводом покупателю не выдадут чек, поэтому товар нельзя будет обменять или вернуть.

Также существует вероятность того, что счет для перевода могут использовать для незаконных целей.

