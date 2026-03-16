Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В районе металлургического завода в Туле произошел пожар

Миляев: в районе Косогорского металлургического завода произошло возгорание
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В воскресенье вечером в районе Косогорского металлургического завода в Туле произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Он пояснил, что из-за нарушения технологического процесса произошло разовое возгорание водорода.

Губернатор отметил, что угрозы экологии нет, предприятие продолжает работать в штатном режиме.

15 марта сообщалось, что на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края произошло возгорание в результате падения обломков беспилотника.

11 марта произошел пожар на складе на производстве косметики и парфюмерии в Казани. Площадь пожара составляла три тысячи квадратных метров. 20 человек вышли из здания самостоятельно до прибытия спасателей.

28 января сообщалось, что на бывшем заводе Volkswagen в Калуге произошел крупный пожар.

Ранее на Урале произошел пожар на трубном заводе.

 
Теперь вы знаете
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
