В районе металлургического завода в Туле произошел пожар

В воскресенье вечером в районе Косогорского металлургического завода в Туле произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Он пояснил, что из-за нарушения технологического процесса произошло разовое возгорание водорода.

Губернатор отметил, что угрозы экологии нет, предприятие продолжает работать в штатном режиме.

