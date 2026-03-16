В Иране подготовились к конфликту с США и Израилем еще до смерти бывшего верховного лидера

КСИР: Иран подготовил план ответа на агрессию США и Израиля до гибели Хаменеи
Office of the Iranian Supreme/Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи еще до своей гибели утвердил план действий на случай, если США и Израиль решат напасть на страну. Об этом в эфире SNN рассказал официальный представитель Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Али Мохаммад Наэини.

По его словам, в США не учли, что Хаменеи «определил доктрину войны», которая заключалась в том, что конфликт будет иметь региональное измерение.

Наэини добавил, что аятолла рассмотрел несколько оперативных планов, которые были утверждены еще до его гибели.

До этого сообщалось, что Хаменеи считал своего сына Моджтабу «не особо умным» и неподходящим для роли руководителя страны.

Несколькими днями ранее глава Пентагона Пит Хегсет утверждал, что Моджтаба Хаменеи был обезображен в результате американских и израильских ударов. По его словам, руководитель Исламской Республики «напуган» и «находится в бегах». Хегсет сделал такой вывод на основании того, что первое обращение Хаменеи к нации было зачитано диктором по телевидению, а с верховным лидером не было ни видео, ни аудиозаписи.

Ранее эксперт заявил, что назначение сына Хаменеи станет для США «щелчком по носу».

 
