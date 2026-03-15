Российские спортсмены прошли с флагом на закрытии Паралимпиады

Matteo Ciambelli/Reuters

Российские паралимпийцы в полном составе прошли на церемонии закрытия зимних Паралимпийских игр — 2026 с флагом.

Знаменосцем стала горнолыжница Варвара Ворончихина, которая выиграла на турнире четыре медали.

Сборная России заняла третью позицию в медальном зачете турнира. Шесть российских спортсменов, которые впервые с 2014 года допущены на Паралимпиаду с флагом и гимном, завоевали 12 наград, из которых восемь оказались золотыми. Причем три награды высшей пробы атлеты выиграли в последний день, 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, а следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян, а потом паралимпийским чемпионом стал Алексей Бугаев, который на этих играх также стал двукратным бронзовым призером.

Также на Паралимпиаде выступили Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо, однако они не сумели выиграть медалей.

Международный паралимпийский комитет в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее МИД Украины заявил о пренебрежении МПК к украинцам на Паралимпиаде.

 
