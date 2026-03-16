Необычный зеленый свет в небе напугал жителей города на западе Турции

Яркий зеленый свет в небе вызвал панику на западе Турции. Об этом сообщает турецкое издание Karar.

Жители города Ушак увидели в небе необычный яркий зеленый луч. Обеспокоенные горожане предположили, что была запущена баллистическая ракета. Но, как выяснилось позднее, яркий зеленый след оставил летевший воздушный змей с подсветкой на хвосте.

До этого сообщалось, что в Москве и Московской области в ночь на 5 февраля заметили необычное природное явление — световые столбы.

15 декабря в небе над Москвой наблюдалось солнечное гало, возникшее на фоне холодов. Солнечное гало — атмосферное оптическое явление, которое предстает в виде световой дуги, опоясывающей Солнце. Оно появляется в верхних слоях атмосферы, где лучи света преломляются и сияют в результате контакта с маленькими ледяными кристаллами.

Ранее над Барнаулом появились похожие на волны облака.