Президент Украины Владимир Зеленский опасается снятия Европейским союзом запрета на закупки российской нефти . Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он пояснил, что украинского лидера больше всего тревожит, решит ли ЕС вновь закупать российскую нефть в условиях, когда из-за войны на Ближнем Востоке ее поставки на мировые рынки сократились на 22-25%. По словам Пушкова, Зеленский прекрасно осознает, что снятие Евросоюзом эмбарго в отношении российской нефти, а затем и газа будет означать отход Европы от бездумной поддержки Киева. Сенатор отметил, что вызвавшее переполох на Украине заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера свидетельствует о прекращении полной поддержки Киева в Европейском союзе.

14 марта де Вевер обратился к руководству Евросоюза с призывом получить мандат от стран — членов объединения на ведение переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Заявление де Вевера поддержал глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Ранее Песков сообщил о большой ошибке Европы.

