Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Словакии заявили о нежелании Зеленского пускать нефть по трубопроводу «Дружба»

IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский «никогда не пустит» российскую нефть, поставки которой в Словакию и Венгрию были остановлены 27 января из-за решения Киева заблокировать нефтепровод «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает ТАСС.

«Нашей обязанностью является оказывать давление [на Зеленского], и мы будем оказывать. Из [телефонного] разговора, который у меня с ним состоялся и который был очень странным, очевидно, что он совершенно не заинтересован в том, чтобы нефть пришла на территорию Словакии и Венгрии», — отметил политик.

Фицо выразил уверенность, что Зеленский «наказывает» Словакию за ее мирную позицию по вопросу урегулирования украинского конфликта.

До этого госсекретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек заявил, что позицией Венгрии по нефтепроводу «Дружба» заинтересовались 17 стран и Еврокомиссия. По его словам, 12 марта в Киеве прошли энергетические переговоры, в рамках которых властям Украины дали четко понять, что Еврокомиссия тоже требует создания комитета по установлению фактов о состоянии нефтепровода.

Ранее в Словакии предупредили, что Зеленский может уничтожить «Дружбу».

 
Теперь вы знаете
России вернут флаг в большом спорте? Какие изменения говорят о скором конце нейтрального статуса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
