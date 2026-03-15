Фицо: Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба»

Украинский лидер Владимир Зеленский «никогда не пустит» российскую нефть, поставки которой в Словакию и Венгрию были остановлены 27 января из-за решения Киева заблокировать нефтепровод «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает ТАСС.

«Нашей обязанностью является оказывать давление [на Зеленского], и мы будем оказывать. Из [телефонного] разговора, который у меня с ним состоялся и который был очень странным, очевидно, что он совершенно не заинтересован в том, чтобы нефть пришла на территорию Словакии и Венгрии», — отметил политик.

Фицо выразил уверенность, что Зеленский «наказывает» Словакию за ее мирную позицию по вопросу урегулирования украинского конфликта.

До этого госсекретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек заявил, что позицией Венгрии по нефтепроводу «Дружба» заинтересовались 17 стран и Еврокомиссия. По его словам, 12 марта в Киеве прошли энергетические переговоры, в рамках которых властям Украины дали четко понять, что Еврокомиссия тоже требует создания комитета по установлению фактов о состоянии нефтепровода.

Ранее в Словакии предупредили, что Зеленский может уничтожить «Дружбу».