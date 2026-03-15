ЦСКА обжалует удаление главного тренера после матча с «Балтикой»

Московский ЦСКА обжалует удаление главного тренера команды Фабио Челестни, которое произошло в конце матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой». Об этом в комментарии «Матч ТВ» заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Со стороны Фабио не было никакой агрессии. Ситуация была взрывоопасной. И Челестини шел, чтобы успокоить ситуацию. Он не мог оставить команду в стороне», — подчеркнул он.

Инцидент начался с того, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Фабио Челестини.

Оба главных тренера получили красные карточки.

Встреча, которая состоялась в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой игре на 63-й минуте оформил Брайан Хиль. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников. Для армейцев это поражение стало четвертым подряд в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.

В следующем туре РПЛ ЦСКА 21 марта примет на своем стадионе махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Балтика» в этот же день дома примет «Сочи», начало игры — 20:30 мск.

Ранее Талалаева осудили за потасовку в игре с ЦСКА.