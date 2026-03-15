Российские гимнастки завоевали четыре золота на этапе Кубка мира

Российские гимнастки выиграли четыре золота на этапе Кубка мира в Турции
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские спортсменки завоевали четыре золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастке, который состоялся в Турции.

Мари Каюмова завоевала медали высшей пробы в упражнениях на разновысоких брусьях (14,233) и на бревне (12,766). Людмила Рощина стала победительницей в опорном прыжке (13,483) и в вольных упражнениях (13,333).

Всего на счету российских спортсменов шесть медалей на этом этапе: Рощина также завоевала серебро на разновысоких брусьях (13,433), а Тимофей Акиньшин стал вторым в опорном прыжке (13,750).

28 ноября 2025 года российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года.

Такое решение принял конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). В голосовании приняли участие делегаты 48 из 50 стран. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов. Решение касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

Ранее МИД Украины заявил о пренебрежении МПК к украинцам на Паралимпиаде.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!