Санкции вернутся, но новых не будет: что ждет российскую нефть

США не будут вводить новые санкции против российской нефтяной промышленности, утверждает Financial Times. По данным издания, американские чиновники уже объявили об этом европейским коллегам. Тем временем Дональд Трамп обещает вернуть ограничения, которые действовали ранее, но были временно сняты из-за войны на Ближнем Востоке. Однако произойдет это, по его словам, только после стабилизации цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты не станут вводить новые санкции против российской нефтяной промышленности, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«В течение прошедшей недели американские чиновники сообщили европейским коллегам, что дальнейших санкций против российской нефтяной промышленности не будет», — отмечается в публикации.

Один из неназванных европейских чиновников в беседе с изданием обратил внимание, что события на Ближнем Востоке «серьезно переориентировали политическое внимание с Украины» .

«Для нас и для Украины это катастрофа», — считает собеседник FT.

По мнению источников газеты в Евросоюзе, текущая ситуация выгодна России, поскольку американские санкции приостановлены, фиксируется увеличение стоимости нефти , а также происходит быстрое истощение боеприпасов США, необходимых Украине.

Кроме того, европейским странам сообщили о задержке поставок американского вооружения для украинской армии, особенно систем противовоздушной обороны, так как «Вашингтон отдает приоритет покупателям на Ближнем Востоке», что в дальнейшем будет иметь «серьезные последствия» для Киева.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом намерен восстановить санкции против российской нефти . По его словам, это произойдет после стабилизации цен на энергетическом рынке.

«Как только кризис завершится, они [санкции] вернутся», — подчеркнул Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Смягчение рестрикций связано с тем, что миру необходима доступная нефть, добавил он.

12 марта США временно вывели из-под своих санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на суда. Разрешение действует до 11 апреля. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент подчеркнул, что это «краткосрочная и узкоспециализированная мера», которая не принесет «существенной выгоды» Москве.

Ослабление американских нефтяных санкций коснется около 100 млн баррелей российской нефти, уточнил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его мнению, дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит «все более неизбежным».

«Российская нефть необходима»

Российская нефть на фоне кризиса на Ближнем Востоке необходима мировому рынку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация очевидна. Международная энергетическая инфраструктура не может лишиться выпадения больших объемов российской нефти. Эта российская нефть необходима», — сказал он в беседе с ТАСС.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, что часть российской нефти начала поступать на энергетические рынки и уже «наступает большая стабильность». По словам Пескова, желающих приобретать российскую нефть много.

«Рынки действительно широкие», — добавил он.

По информации телеканала CNBC, покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью спустя несколько часов после ослабления американских санкций. В частности, правительство Таиланда заявило о готовности к переговорам о закупке, Япония пока рассматривает такую возможность. Индия также получит выгоду, отмечается в публикации.

«Американцы обеспокоены»

Соединенные Штаты, смягчив санкции в отношении российской нефти, пытаются предотвратить скачок стоимости энергоресурсов, который может оказать серьезное влияние на глобальную экономику, заявил руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов.

«Американцы обеспокоены тем, что мировые цены на нефть могут выйти из под контроля и достичь $150 за баррель — сейчас они колеблются в районе $90–100. При таком сценарии не за горами и отметка в $200», — отметил он в разговоре с «Рамблером».

Колташов подчеркнул, что Вашингтон намерен снять напряжение на рынке, увеличив предложение. По его словам, это «реакция на серьезные колебания», поскольку на фоне роста цен на нефть фондовый рынок США теряет $1 трлн.

Смягчение американских санкций по российской нефти, вероятно, будет продлено на ближайшие месяцы, спрогнозировал экономист.