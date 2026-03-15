В Минобороны сообщили об уничтожении более 100 дронов над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что военные ликвидировали дроны в период с 14:00 до 20:00 мск.

Больше всего БПЛА --73 — сбили над территорией Брянской области. Также 18 аппаратов уничтожили в Московском регионе, в том числе 14, летевших на столицу. Еще семь беспилотников нейтрализовали над территорией Калужской области, шесть — над Смоленской, пять — над Курской и по одному — над Белгородской, Тверской, Ярославской областями и акваторией Черного моря.

Днем 15 марта в Минобороны рассказали, что системы ПВО в период с 8:00 до 14:00 мск обнаружили и обезвредили 125 украинских БПЛА.

Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 51. Еще 38 дронов ликвидировали над территорией Московского региона, в том числе 28 аппаратов, летевших в сторону столицы.

Кроме того, 19 беспилотников были уничтожены в Калужской области, по пять БПЛА — в Белгородской и Тульской областях. Три дрона украинских войск нейтрализовали в Смоленской области, еще два — во Владимирской, по одному — в Курской и Тверской областях.

Ранее российские военные сбили сложную американскую цель в зоне СВО.