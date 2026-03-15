Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Минобороны сообщили об уничтожении более 100 дронов над регионами России

Минобороны: силы ПВО за шесть часов уничтожили 113 БПЛА ВСУ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что военные ликвидировали дроны в период с 14:00 до 20:00 мск.

Больше всего БПЛА --73 — сбили над территорией Брянской области. Также 18 аппаратов уничтожили в Московском регионе, в том числе 14, летевших на столицу. Еще семь беспилотников нейтрализовали над территорией Калужской области, шесть — над Смоленской, пять — над Курской и по одному — над Белгородской, Тверской, Ярославской областями и акваторией Черного моря.

Днем 15 марта в Минобороны рассказали, что системы ПВО в период с 8:00 до 14:00 мск обнаружили и обезвредили 125 украинских БПЛА.

Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 51. Еще 38 дронов ликвидировали над территорией Московского региона, в том числе 28 аппаратов, летевших в сторону столицы.

Кроме того, 19 беспилотников были уничтожены в Калужской области, по пять БПЛА — в Белгородской и Тульской областях. Три дрона украинских войск нейтрализовали в Смоленской области, еще два — во Владимирской, по одному — в Курской и Тверской областях.

Ранее российские военные сбили сложную американскую цель в зоне СВО.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!