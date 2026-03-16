В Иране уничтожили один из старейших самолетов

В сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение Израилем последнего в мире самолета-заправщика Boeing KC-747 Военно-воздушных сил Ирана. В Telegram-канале AviaNews сообщается, что инцидент произошел в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране.

Этот Boeing KC-747 был старейшим в мире, находившимся в эксплуатации.

В 1975 году шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви купил для Имперских ВВС 12 подержанных Boeing 747, среди которых находился и этот самолет. Борт был уничтожен в результате атаки израильской авиации.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

С начала операции по территории Ирана были нанесены сотни ударов. Под атаки попали объекты командования, склады вооружений и ракетные пусковые установки. В ответ Тегеран начал наносить ракетные и беспилотные удары по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке, что привело к резкой эскалации конфликта в регионе.

