Разрыв цен на билеты в кино в России превысил 3,5 раза

В 2025 году региональная дифференциация стоимости похода в кино усилилась: разница между самым дорогим и самым доступным билетом в стране превысила 3,5 раза. К такому выводу пришел Исследовательский центр КГ PROGRESS по итогам анализа данных Фонда кино, Министерства культуры РФ, Кинопоиска и статистики ЕАИС.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Если в 2024 году диапазон средних цен по городам составлял от 272 до 515 рублей, то в 2025 году он расширился с 331 рубля в Омске до 625 рублей в Москве. Фактически за год ценовой разрыв увеличился более чем на 80 рублей.

Москва сохраняет лидерство по всем ключевым показателям: 138 кинотеатров, 8,63 млрд рублей кассовых сборов и 14,2 млн зрителей. Московская область (4,27 млрд руб.) и Санкт-Петербург (3,37 млрд руб.) занимают второе и третье места соответственно. При этом столичный регион демонстрирует заметно более высокую плотность спроса: при сопоставимом количестве кинотеатров область уступает Москве по выручке и аудитории.

Высокая средняя цена билета характерна прежде всего для экономически развитых и конкурентных рынков. Помимо Москвы (625 руб.), в верхнем ценовом сегменте находятся Краснодар (533 руб.) и Московская область (517 руб.).

При этом высокая цена билета не всегда означает высокие кассовые сборы. Например, Краснодар входит в число городов с самой дорогой стоимостью посещения кинотеатра, однако по суммарной кассе уступает ряду миллионников.

Рост средней цены билета зафиксирован во всех без исключения городах. Самое заметное увеличение произошло в Волгограде (+147 руб.), Томске (+120 руб.) и Кемерово (+115 руб.). В столице рост составил +110 рублей — это максимальное абсолютное значение по стране, однако темпы повышения здесь оказались более сдержанными, чем в ряде регионов. Минимальная динамика отмечена в Ставрополе (+35 руб.), Севастополе (+38 руб.) и Махачкале (+39 руб.).

На фоне подорожания посещаемость кинотеатров сократилась. В совокупности по анализируемым городам аудитория уменьшилась с 75,45 до 69,73 млн человек — на 7,6%. Снижение зафиксировано почти везде, включая крупнейшие рынки.

Единственным городом, показавшим рост числа зрителей, стала Махачкала.

«В 2025 году цена билета все сильнее отражает экономический профиль региона. Крупные агломерации закрепляются в верхнем ценовом сегменте, тогда как часть городов демонстрирует догоняющий рост после относительно низкой базы. В результате усиливается территориальный разрыв: поход в кино в разных городах страны становится разным по стоимости и по доступности для аудитории», — отмечает основатель КГ PROGRESS Дмитрий Солопов.

Исследование показывает, что российский кинопрокат остается сконцентрированным в крупнейших агломерациях, однако ценовая политика все жестче привязывается к локальным условиям. В 2025 году это привело к заметному расширению ценового диапазона и усилению региональной сегментации рынка.

Ранее россияне рассказали, как относятся к отечественному кинематографу.

 
Теперь вы знаете
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
