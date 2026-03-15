В Госдуме объяснили, почему Ушаков мог жестко отказать делегации Франции

Помощник президента России Юрий Ушаков мог жестко отказать представителям Франции только в крайнем случае. Об этом «Ленте.ру» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Депутат усомнилась, что помощник главы государства мог действительно отказать французской делегации в грубой форме. По ее словам, дипломаты могли выставить неприемлемые условия, однако точный предмет обсуждений неизвестен, подчеркнула парламентарий.

«Мы не знаем, что хотят европейцы и какие они еще выставляют условия. Поэтому, наверное, и разговор такой жесткий получился. Ушаков просто так жестко себя вести не будет, если не было с той стороны определенных моментов. Это не наш метод», — сказала Журова.

Несколькими часами ранее Financial Times сообщала, что европейские дипломаты в феврале попытались попросить Россию о месте за столом переговоров по урегулированию на Украине, но якобы получили резкий отказ. Издание уточнило, что задачу пытались выполнить советники французского лидера Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер.

Ранее военкор высказался о сообщениях о грубом отказе Ушакова советникам Макрона.