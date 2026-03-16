В США рассказали об ударе по Украине из-за войны в Иране

TAC: Украина оказалась главным проигравшим в войне США и Израиля против Ирана

Украина оказалась главным проигравшим из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом пишет журнал The American Conservative (TAC).

По словам автора статьи, Россия из-за этого конфликта на Ближнем Востоке «получит доходы от продажи нефти», а Киев «недосчитается оборонительных вооружений».

«Расход ракет-перехватчиков противника, приток нефтяных доходов в российскую казну и пауза в переговорах пришлись как никогда более некстати для Украины», — сказано в публикации.

В материале отмечается, пауза в переговорах по урегулированию украинского конфликта сулит Украине «дальнейшие потери в личном составе и территорий», снизит обороноспособность страны и ослабит ее рычаги влияния за столом переговоров.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

С начала операции по территории Ирана были нанесены сотни ударов. Под атаки попали объекты командования, склады вооружений и ракетные пусковые установки. В ответ Тегеран начал наносить ракетные и беспилотные удары по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке, что привело к резкой эскалации конфликта в регионе.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.