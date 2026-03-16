В Иране заявили об уничтожении большей части американских радаров на Ближнем Востоке

За несколько дней Иран уничтожил 80% радаров и ключевых объектов на военных базах США на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщает информационное агентство Fars.

В КСИР утверждают, что спутниковые снимки подтвердили уничтожение свыше 80% стратегических радаров, ключевых и жизненно важных точек американских баз. Утром 15 марта иранские вооруженные силы атаковали беспилотниками и ракетами вышки по управлению полетами, склады с оборудованием на базах «Аль-Дафра» в ОАЭ, авиабазах «Аль-Удейри» и «Али ас-Салем» в Кувейте и авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне.

15 марта в КСИР заявили, что иранская армия рассматривает центры по обслуживанию американского авианосца «Джеральд Форд» в качестве своих целей.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее иранский дрон ударил по НПЗ в ОАЭ.