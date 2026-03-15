Футболист рассказал, почему убил бизнесвумен в Москве. Он отпустил дочь погибшей на следующий день

Следственный комитет РФ предъявил обвинение 20-летнему футболисту Даниилу Секачу, задержанному за убийство бизнесвумен Екатерины Ч. в Москве. Женщина была убита на глазах у 16-летней дочери, когда пыталась помешать Секачу ограбить свою квартиру. Похищенные деньги и драгоценности обвиняемый выбросил в окно, а девочку выпустил из квартиры только на следующий день, когда ему разрешили это сделать завербовавшие его мошенники.

Следственный комитет РФ предъявил обвинения 20-летнему футболисту Даниилу Секачу, задержанному ранее по подозрению в убийстве 48-летней бизнесвумен Екатерины Ч. на Строгинском бульваре в Москве. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

«С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном», — сообщили в ведомстве.

Обвиняемый утверждает, что ему позвонили телефонные мошенники, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что он должен принять участие в оперативном мероприятии.

«По данным следствия, 13 марта 2026 года фигурант под влиянием телефонных мошенников, заранее вооружившись болгаркой, ломом, кувалдой и иными предметами, пришёл в квартиру жилого дома на Строгинском бульваре в городе Москве, где находилась 16-летняя дочь хозяйки квартиры, также введенная в заблуждение телефонными аферистами », — говорится в сообщении.

По данным СК РФ, подозреваемый начал вскрывать сейф, а девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и сообщить, что в их квартире работает сотрудник спецслужб.

«Однако мама несовершеннолетней, узнав о происходящем, незамедлительно зашла в квартиру и попыталась предотвратить преступные действия. В дальнейшем, также по указанию мошенников, фигурант, требуя от женщины назвать код от сейфа, напал на нее и нанес ей множественные удары руками, а после — не менее двух ножевых ранений . От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — рассказали в спецслужбе.

После убийства он вскрыл сейф, откуда похитил денежные средства в размере свыше $2 тыс, драгоценности, коллекционные монеты.

Затем он выкинул похищенное в окно по указанию кураторов. На следующий день обвиняемый отпустил дочь погибшей и сам покинул квартиру .

Онлайн-обыск от украинских мошенников

Telegram-канал SHOT сообщил, что злоумышленник был задержан в гостинице на Звенигородском шоссе , в 14 км от места преступления.

Mash выяснил, что «на крючок» украинских мошенников обвиняемый попал примерно два месяца назад. Перед тем, как отправить футболиста на преступление, они «провели онлайн-обыск» в его квартире .

По данным РИА Новости, 20-летний Даниил Секач играет за футбольную команду из Екатеринбурга.

Футболист с таким именем и годом рождения с января 2025 года числится в составе дубля екатеринбургского «Урала», выступающего во Второй лиге Б (четвертый дивизион чемпионата России).

Согласно открытым данным, Секач является воспитанником академий «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и «Мастер-Сатурна».

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил РИА Новости, что не располагает информацией о задержании игрока.

16 марта обвинение намерено просить суд арестовать Секача, сообщил канал «112».