Молодой российский летчик сбил героя Украины

Молодой капитан Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации в воздушном бою ликвидировал командира 38-й бригады тактической авиации, героя Украины полковника Александра Довгача, который был одним из самых титулованных летчиков Воздушных сил Украины. Об этом в эфире «Радио России» заявил военный блогер Кирилл Федоров.

По его словам, украинский летчик управлял истребителем Су-27.

«Обычный русский молодой летчик, без каких-то невероятных наград, капитан сразил ракетой в воздушном бою аж целого «героя», — сказал он.

10 марта стало известно, что летчик ВКС России, сбивший украинский Су-27, получил в награду часы ограниченной серии. Российского военного наградили за победу, одержанную 9 марта. Управляя истребителем Су-35, он сбил вражеский Су-27.

О ликвидации Довгача во время боевого вылета также сообщала пресс-служба Воздушных сил Украины. Точное место крушения самолета не уточнялось. Полковник принимал участие в боях в Киевской, Харьковской и Херсонской областях, а также за остров Змеиный. Всего он совершил сотни вылетов, отметили военные. Осенью 2025 года Довгачу присвоили звание Героя Украины.

Ранее ВС РФ сбили истребитель F-16 двумя ракетами С-300.