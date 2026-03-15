Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Молодой российский летчик сбил героя Украины

Молодой капитан ВКС России в воздушном бою ликвидировал героя Украины на Су-27
Alexander Ermochenko/AP

Молодой капитан Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации в воздушном бою ликвидировал командира 38-й бригады тактической авиации, героя Украины полковника Александра Довгача, который был одним из самых титулованных летчиков Воздушных сил Украины. Об этом в эфире «Радио России» заявил военный блогер Кирилл Федоров.

По его словам, украинский летчик управлял истребителем Су-27.

«Обычный русский молодой летчик, без каких-то невероятных наград, капитан сразил ракетой в воздушном бою аж целого «героя», — сказал он.

10 марта стало известно, что летчик ВКС России, сбивший украинский Су-27, получил в награду часы ограниченной серии. Российского военного наградили за победу, одержанную 9 марта. Управляя истребителем Су-35, он сбил вражеский Су-27.

О ликвидации Довгача во время боевого вылета также сообщала пресс-служба Воздушных сил Украины. Точное место крушения самолета не уточнялось. Полковник принимал участие в боях в Киевской, Харьковской и Херсонской областях, а также за остров Змеиный. Всего он совершил сотни вылетов, отметили военные. Осенью 2025 года Довгачу присвоили звание Героя Украины.

Ранее ВС РФ сбили истребитель F-16 двумя ракетами С-300.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!