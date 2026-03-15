Первая ракетка мира Соболенко выиграла турнир в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, США.

Ее соперницей была представительница Казахстана Елена Рыбакина. Встреча, которая длилась 2 часа 31 минуту, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница теперь 29 турниров WTA (из них 23 — в одиночном разряде).

Рыбакина — победительница двух турниров Большого шлема (Уимблдон-2022, Открытый чемпионат Австралии — 2026) и финалистка одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2023) в одиночном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA (2025) в одиночном разряде; победительница двенадцати турниров WTA в одиночном разряде.

Ранее Новак Джокович снялся с престижного турнира в Майами из-за травмы.