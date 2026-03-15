«Никакого позитива»: в Кремле рассказали о визите посланника Макрона в Москву

В Кремле подтвердили визит представителя Франции в Москву в начале февраля, однако заявили, что «никаких позитивных сигналов» он не принес. Ранее о поездке сообщало Bloomberg — примерно в то же время, когда Эммануэль Макрон объявил о подготовке к возобновлению диалога с Владимиром Путиным. При этом Париж продолжает оказывать помощь Киеву: в последние дни французский лидер гарантировал выделение Украине €90 млрд и пообещал поставки новой системы ПВО SAMP/T.

Представитель Франции, приезжавший в Москву в феврале, «не принес никаких позитивных сигналов» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил британской газете Financial Times.

«Когда приехал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов. И поэтому ему действительно нечего было услышать позитивного», — сказал представитель Кремля.

Песков также выразил уверенность, что страны Европы «совершают ошибку с точки зрения собственного будущего», побуждая Украину продолжать боевые действия.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российская армия добивается успехов на поле боя, становясь с каждым разом все ближе к достижению своих целей. В тоже время Россия открыта к дипломатическому урегулированию конфликта, о чем не раз говорил президент Владимир Путин, добавил Песков.

Визит посланника

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн в начале февраля «непублично» посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, в том числе для обсуждения ситуации вокруг Украины.

По данным агентства, целью визита было убедить Москву в необходимости участия европейских стран в принятии решений, касающихся безопасности на континенте.

В Кремле тогда заявляли, что из солидарности с Елисейским дворцом не будут ни подтверждать, ни опровергать сообщения о возможной поездке французского советника. Как отмечал Песков, контакты между представителями лидеров государств продолжаются, однако говорить о каких-либо конкретных результатах пока рано.

Примерно в то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведется подготовка к возобновлению диалога с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому на «техническом уровне» проходят соответствующие консультации.

Сотрудничество Украины и Франции

Франция продолжает оказывать поддержку Киеву. Так, 15 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с Парижем о получении новой системы перехвата баллистических ракет SAMP/T. По его словам, такая договоренность была лично выработана им во время последней встречи с Макроном.

«Главной темой обсуждения была именно альтернатива [системам Patriot] <...> SAMP/T — это единственная на сегодняшний день в Европе альтернатива. Мы увидим в этом году, сбивают ли новые системы SAMP/T баллистику», — приводит слова Зеленского «Укринформ».

Украинский лидер утверждает, что его страна будет первой в очереди на получение новых систем.

«Мы с Эммануэлем договариваемся, что в этой очереди Украина будет первой. Потому что, как только они начнут сбивать баллистику, сразу будет очередь. Потому моей главной задачей было договориться, что мы тестируем с ними вместе и будем первыми в очереди. Других альтернатив я пока не вижу», — заключил Зеленский.

До этого, 13 марта, Макрон на пресс-конференции с Зеленским гарантировал, что ЕС выделит Украине кредит в €90 млрд, который сейчас блокируется Венгрией.

«Если возникнут разногласия, долг каждой страны — выполнить данные обещания и политические обязательства, взятые на себя всеми в декабре», — сказал Макрон.

Президент Франции также заявил, что новый виток напряженности на Ближнем Востоке, связанный с войной Ирана и США, не даст России передышки в конфликте на Украине. Он добавил, что поддержка Украины Францией останется неизменной и он полон решимости продолжать военную помощь восточноевропейской стране.

В Госдуме отметили, что подобная позиция исключает возможность участия Франции в переговорном процессе по украинскому конфликту. Такую позицию, в частности, высказала в разговоре с «Лентой.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«А мы передышку ждали? То он хочет быть медиатором и хочет в этом конфликте быть человеком, который всем поможет заключить мир, то у него такие заявления. Похоже, они с Зеленским одинаково непоследовательны», — заявила Журова.