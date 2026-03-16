США начали применять штурмовики A-10 в Иране

США начали применять штурмовики A-10 для борьбы с иранскими беспилотниками
Американские войска на Ближнем Востоке начали применять штурмовики A-10 Thunderbolt II огневой поддержки сухопутных войск для борьбы с иранскими ударными беспилотниками. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

«Самолеты A-10 Thunderbolt II ВВС США заправляются топливом в полете во время операции «Эпическая ярость». A-10 Thunderbolt II могут находиться в воздухе в течение нескольких часов, готовые к выполнению миссии в любой момент», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что НАТО пришлось направить часть систем противовоздушной обороны (ПВО) из Европы на Ближний Восток в рамках усиления безопасности из-за конфликта в регионе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в США высоко оценили эффективность применяемых Ираном беспилотников.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
