Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

ЮНЕСКО допустило возникновение цунами в Средиземном море

ЮНЕСКО предупредило о риске цунами у берегов Франции в Средиземном море
FOTOKITA/Shutterstock/FOTODOM

ЮНЕСКО предупредило о высокой вероятности возникновения цунами в Средиземное море в ближайшие десятилетия, в том числе у побережья Франция. Об этом сообщается на сайте учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Специалисты считают, что регион нельзя считать полностью безопасным: исторические данные свидетельствуют о случаях, когда разрушительные волны достигали французского побережья.

По словам исследователей, цунами возникают не только из-за землетрясений, но и вследствие подводных оползней или извержений вулканов. Опасность представляют не только сами волны, но и мощные течения, способные затапливать порты и разрушать прибрежную инфраструктуру.

В качестве примера ЮНЕСКО привело инцидент 1979 года в Ницце, когда подводный оползень во время строительных работ вызвал волну, в результате которой восемь человек получили несовместимые с жизнью травмы.

ЮНЕСКО через Межправительственную океанографическую комиссию (МОК) координирует глобальные системы раннего предупреждения о цунами, созданные после катастрофы 2004 года в Индийском океане. Они включают сети датчиков, региональные центры и программу обучения «Готовность к цунами» (Tsunami Ready). Цель — защитить прибрежные зоны и обучить население по всему миру.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
