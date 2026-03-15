На Западе предупредили о рисках остановки судоходства из-за цен на мазут

Судоходная отрасль может столкнуться с остановкой, поскольку в некоторых ключевых портах может закончиться топливо из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет Bloomberg.

По данным колумниста Хавьера Бласа, запасы судового топлива крайне низки в двух из трех ведущих центров бункеровки: Сингапуре и Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах. Проблемы начинают возникать и в нескольких других портах из первой десятки, хотя в европейских и американских портах поставки пока остаются стабильными.

Ситуация усугубляется тем, что мир уже исчерпал основные средства защиты от нефтяного шока, отмечает автор.

«В дальнейшем только снижение спроса за счет повышения цен сможет поддерживать потребление на уровне доступного предложения», — говорится в материале.

При этом на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана традиционная зависимость между ценами на нефть и мазут нарушилась. Стоимость нефти марки Brent находится на уровне примерно $100 за баррель, а мазут в Сингапуре торгуется примерно по $140 за баррель, в Фуджейре — почти по $160. Кроме того, за отдельные экологические сорта просят $175. Это значительно выше пиков 2008 и 2022 годов, сказано в материале.

15 марта Financial Times сообщила, что США не будут вводить новые санкции против российской нефтяной промышленности. По данным издания, американские чиновники уже объявили об этом европейским коллегам. Тем временем в Белом доме обещают вернуть ограничения, которые действовали ранее, но были временно сняты из-за войны на Ближнем Востоке. Однако произойдет это только после стабилизации цен на нефть.

