16 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

16 марта в России с профессиональным праздником поздравляют работников сферы ЖКХ. Согласно народному календарю, в этот день на помощь в борьбе со снегом призывают солнце. А в мире отмечают День цветных карандашей, без которых не было бы ни детских шедевров, ни великих иллюстраций. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 16 марта

День работников ЖКХ

В этот день принято поздравлять тех, кто делает нашу жизнь комфортнее: от сантехников и электриков до мастеров по ремонту бытовой техники. Праздник (его полное название День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России) был учрежден в 1966 году, и с тех пор каждое третье воскресенье марта россияне выражают благодарность работникам сферы ЖКХ и бытового обслуживания. Если у вас дома вдруг потек кран или отключилось отопление, вспомните о тех, кто круглосуточно решает эти проблемы.

Исторически бытовое обслуживание населения развивалось вместе с городами: еще в Древнем Риме существовали специализированные службы, отвечавшие за очистку улиц и подачу воды. Сегодня без этой отрасли невозможно представить современную жизнь. Не забудьте сказать «спасибо» дворнику, который наводит порядок возле вашего дома, или мастеру, починившему в вашем подъезде лифт!

День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями

В 1937 году по приказу НКВД СССР был создан Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС). Его сотрудники боролись с воровством на предприятиях, изготовлением фальшивых денег и спекуляцией в торговле. В наши дни подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ведут работу по защите от криминала стратегически важных отраслей экономики, противостоят коррупции, хищениям бюджетных средств.

День цветных карандашей

Этот праздник понравится всем, кто любит рисовать, а особенно детям. Цветные карандаши появились в начале XIX века, но тогда они были далеки от привычных нам — их делали из воска с примесью пигмента. Настоящий прорыв произошел в 1834 году, когда английский химик Николас Конте создал метод производства цветных карандашей с использованием глины и графита. Сегодня трудно представить детство без коробки карандашей, которые помогают юным художникам выражать свою фантазию. В этот день проводят мастер-классы по рисованию, выставки детских работ и флешмобы среди иллюстраторов. Взрослые тоже могут присоединиться — например, попробовать антистресс-раскраску.

Дeнь «Ты вcе дeлaeшь пpaвильнo»

Шуточный, но очень позитивный праздник, напоминающий, что иногда полезно похвалить себя за все старания. Его придумали в США, чтобы поддерживать людей, которые сомневаются в своих решениях и не уверены в себе. В жизни часто бывает, что даже при верных поступках нас преследуют сомнения. Этот день — отличная возможность остановиться, вдохнуть глубже и сказать себе: «Я молодец!» Главное — не путать уверенность с нарциссизмом. Кстати, психологи рекомендуют вести дневник успехов, в который можно записывать свои достижения, даже небольшие. Ну а если вам вдруг кто-то скажет, что вы что-то делаете неправильно, просто ответьте: «Не сегодня!»

Дeнь туши для pecниц

Этот праздник посвящен незаменимому косметическому средству, без которого сложно представить современный макияж. Первую коммерческую тушь изобрел химик Эжен Риммель в XIX веке, а современную версию создал Терри Уильямс, основатель компании Maybelline. До этого женщины использовали сажу и растительные красители, чтобы сделать ресницы темнее. Сегодня тушь не только удлиняет и придает объем, но и ухаживает за ресницами. В этот день визажисты проводят мастер-классы, рассказывая, как выбрать тушь по типу ресниц, а магазины косметики устраивают акции.

close Alexander Grey/Unsplash

Какие события отмечают 16 марта в других странах

Дeнь пaнды — CШA. Этот праздник отмечают в США, но его смысл понятен всему миру: он посвящен защите одного из самых милых и редких животных планеты. Большие панды долгое время находились под угрозой исчезновения, но благодаря усилиям экологов их популяция начала восстанавливаться. В этот день зоопарки проводят лекции о пандах, а пользователи соцсетей делятся их очаровательными фото и видео.

Дeнь пaмяти жepтв гaзoвoй aтaки — Иpaк. 16 марта 1988 года в городе Халабджа иракские войска применили химическое оружие против мирного населения, что стало одной из крупнейших трагедий Ближнего Востока. В результате атаки погибло около 5000 человек, а десятки тысяч пострадали от последствий отравления. Этот день напоминает о необходимости запрета на использование химического оружия. В Ираке проходят траурные мероприятия, а международные правозащитные организации выступают с заявлениями о важности мирного урегулирования конфликтов.

Дeнь книгoнoши — Литвa. Эта дата связана с историей подпольного движения книгонош, которое действовало в конце XIX века. Книгоноши распространяли книги на литовском языке, запрещенные властями. Эти самоотверженные люди рисковали жизнью, чтобы сохранить язык и культуру. В этот день в библиотеках Литвы проводят литературные вечера, а книголюбы дарят друг другу книги.

close Знаменитый литовский книгоноша Винцас Юшка Wikimedia Commons

Дeнь вaкцинaции — Индия. Этот день посвящен важности вакцинации и борьбе с опасными инфекциями. Индия играет огромную роль в производстве вакцин, поставляя их во многие страны мира. В этот день медицинские учреждения проводят информационные кампании о пользе прививок, а граждан призывают не забывать о регулярной вакцинации.

Церковные праздники 16 марта

Дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Евтpoпия, Клeo­никa и Василиска

Святые Евтропий и Клеоник были братьями по крови и по вере, пострадавшими за христианство в начале IV века. Они родились в городе Амасия (Малая Азия) и были близкими друзьями еще одного мученика — Василиска, племянника святого великомученика Феодора Тирона. В период жестоких гонений на христиан при римском императоре Максимиане они отказались приносить жертвы языческим богам. За свою твердость в вере они подверглись мучениям, но не отреклись от христианства. В итоге Евтропия и Клеоника распяли на крестах.

После их казни Василиск продолжил проповедовать христианство, за что вскоре был схвачен и подвергнут страшным пыткам. Его заставляли ходить в железных сапогах с вбитыми в них гвоздями, но он стойко переносил страдания. В конце концов Василиска вывели за город и обезглавили. По преданию, во время его казни земля содрогнулась, и многие свидетели этого события уверовали в Христа.

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoй Пиaмы Aлeкcaндpийcкoй

Преподобная Пиама Александрийская жила в IV веке в Египте и прославилась строгим монашеским образом жизни. С ранних лет она посвятила себя посту, молитве и уединению, избегая мирской суеты. Известно, что Пиама обладала даром исцеления и пророчества, помогая людям духовными наставлениями. Однажды, когда вооруженные разбойники хотели напасть на ее деревню, она молилась о защите, и злоумышленники, охваченные страхом, бежали. Всю свою жизнь она прожила в строгом воздержании, являясь примером христианского смирения и преданности Богу.

Дeнь пaмяти cвятитeля Гpигopия Пaлaмы, apxиeпиcкoпa Фeccaлoнитcкoгo

Григорий Палама — один из величайших богословов XIV века, сыгравший ключевую роль в развитии православного учения о Божественном свете. Он был монахом Афонской горы, а затем стал архиепископом Фессалоник. Его труды посвящены исихазму — духовной практике, основанной на глубокой молитве и созерцании Божественного света, который, по его учению, может быть видим праведниками. Прославлен Православной церковью в лике святителей. День его памяти установлен во второе воскресенье Великого поста.

Народные праздники и приметы 16 марта

Евтpoпиeв дeнь (Мeдвeжьe пpoбуждeниe)

По народным поверьям, в этот день медведи начинают выходить из спячки. Люди верили, что зверь сейчас особенно опасен, так что охотники избегали походов в лес. Также в этот день старались не работать с землей, чтобы не разбудить нечистую силу.

На Евтропиев день существовал обряд обращения к солнцу — чтобы оно скорее растопило снег. Для этого крест-накрест нужно было пересечь свой земельный надел. Считалось, что это защитит будущие посевы от вредителей и сглаза.

close Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Приметы

Если в этот день дует сильный ветер — весна будет затяжной и холодной.

Теплая и ясная погода — к ранней весне и хорошему урожаю.

Если начинают громко петь птицы — тепло не за горами.

Если ночью звездное небо — морозы продержатся еще долго.

Медведь проснулся — весна уже вступает в свои права.

Если в этот день идет дождь или мокрый снег — лето будет дождливым.

Какие исторические события произошли 16 марта

1521 год — португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.

1802 год — актом конгресса США основана Военная академия в Вест-Пойнте. Это старейшее военное учебное заведение страны, подготовившее сотни выдающихся генералов, включая Улисса Гранта и Дуайта Эйзенхауэра.

1831 год — в Париже вышел роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

1915 год — в Петрограде полиция закрыла культовый клуб артистов и поэтов «Бродячая собака», который был центром культурной жизни Серебряного века. В его стенах выступали поэты Александр Блок, Анна Ахматова, Осип Мандельштам и другие.

1926 год — американский инженер Роберт Годдард провел первое успешное испытание ракеты на жидком топливе, заложив основу для будущей космической эры.

1936 год — с конвейера Горьковского автозавода сошел первый советский лимузин ГАЗ-М1. Этот автомобиль использовался партийными работниками, милицией и таксопарками СССР.

1945 год — британские ВВС за 18 минут разрушили Вюрцбург, уничтожив 90% города.

1963 год — в результате извержения вулкана на Бали погибли не менее 1700 человек.

1968 год — в ходе войны во Вьетнаме американские войска уничтожили южновьетнамскую деревню Милаи (Сонгми).

2014 год — в ходе общекрымского референдума абсолютное большинство жителей проголосовало за присоединение к России.

Дни рождения и юбилеи 16 марта

1621 год — родился Георг Ноймарк, немецкий поэт, композитор и библиотекарь, автор известных гимнов, которые исполняются до сих пор.

1740 год — родился Якоб Швепп, немецкий часовщик и предприниматель, который основал компанию Schweppes, производящую газированные напитки.

1751 год — родился Джеймс Мэдисон, 4-й президент США, один из главных авторов Конституции США и Билля о правах.

1789 год — родился Георг Симон Ом, немецкий физик, открывший закон электрического сопротивления, названный его именем.

1859 год — родился Александр Попов, русский физик и один из пионеров радио, чьи изобретения стали основой современной радиосвязи.

1884 год — родился Александр Беляев, советский писатель-фантаст, автор культовых произведений «Голова профессора Доуэля» и «Человек-амфибия».

1927 год — родился Владимир Комаров, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, первый космонавт, погибший во время полета.

1935 год — родился Сергей Юрский, советский и российский актер театра и кино, известный по фильмам «Золотой теленок», «Любовь и голуби» и многим другим картинам.

1941 год — родился Бернардо Бертолуччи, итальянский режиссер, снявший культовые фильмы «Последний император» и «Мечтатели».

Кто отмечает дни рождения

61 год исполняется Эйч Пи Бакстеру, вокалисту немецкой группы Scooter, автору хитов, под которые зажигали в 1990-х и 2000-х.

58 лет исполняется Богдану Титомиру, российскому рэп-исполнителю, который был одной из главных звезд 1990-х.

51 год исполняется Екатерине Волковой, российской актрисе театра и кино.

39 лет исполняется Александре Даддарио, американской актрисе, известной по ролям в «Перси Джексоне» и сериале «Белый лотос».

36 лет исполняется Блэйку Гриффину, американскому баскетболисту, участнику НБА и чемпиону конкурса по броскам сверху.