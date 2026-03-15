В КСИР рассказали о своих целях в Красном море

Иранская армия рассматривает центры по обслуживанию американского авианосца «Джеральд Форд» в качестве своих целей. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

«Логистические и сервисные центры авианосца «Джеральд Форд» в Красном море считаются целями для вооруженных сил исламской республики», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что Иран впервые в ходе текущего конфликта с США и Израилем использовал двухступенчатую ракету «Саджиль».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Израиль столкнулся с нехваткой запасов ракет-перехватчиков.