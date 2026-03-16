Над Россией сбили 28 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за три часа уничтожили над регионами России 28 дронов ВСУ
MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 15 марта перехватили и уничтожили 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, дроны сбили в период с 20:00 до 23:00 мск. Как заявили в Минобороны, 12 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Московским регионом, в том числе три беспилотника, летевших на Москву. Еще три дрона уничтожили над Воронежской областью. Кроме того, по два беспилотника нейтрализовали над Белгородской и Смоленской областями и по одному БПЛА — над Курской и Тульской.

До этого украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко» пожаловался на резкое сокращение срока службы дронов ВСУ. По его словам, если раньше «Баба-яга», которая может поднимать грузы около 20-25 кг и использоваться для минирования и сброса боеприпасов, совершала по 100 вылетов, то теперь 10-15. Карпюк отметил, что беспилотники уничтожаются прямо на площадке до взлета или сразу после подъема в небо в течение 7-10 минут.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

 
