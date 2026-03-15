В Иране задержали 500 человек по подозрению в шпионаже

Полиция Ирана задержала 500 человек по подозрению в сотрудничестве с противником

Иранские правоохранители задержали не менее 500 человек по подозрению в сотрудничестве с противником. Об этом сообщил гостелерадиокомпании IRIB начальник полиции Ирана Реза Радан.

«500 шпионов, которые передавали сведения врагу и антииранским средствам массовой информации, были задержаны», — сказал он.

По словам Радана, 250 из них передавали противнику координаты для ударов, поддерживали связь с иностранными военными и пытались нарушить общественный порядок.

15 марта в Иране задержали 18 человек за съемку последствий ударов США и Израиля. По данным министерства разведки Исламской Республики, они передавали противнику изображения мест бомбардировок. Как уточнили в ведомстве, еще 21 человек подвергнут «соответствующим судебным мерам».

5 марта издание Nationalnews сообщило, что экс-генерала Исмаила Каани, который командовал спецподразделением «Аль-Кудс» в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), заподозрили в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад».

Ранее в Дубае арестовали британского туриста за съемку иранских ракетных ударов.