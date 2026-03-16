Лишь 5% должников брали кредиты на жизненно важные траты, остальные — на мебель и смартфоны

Почти половина должников брали кредиты на смартфоны и мебель, а не на жизнь

В Фонде защиты должников проанализировали данные с 2016 года и выявили основные причины закредитованности и просрочек среди обращавшихся. Оказалось, что 48% брали заемные деньги на несрочные, но желаемые покупки: бытовая техника, смартфоны, новая мебель и прочее.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организации.

Так, лишь 5% оформляли кредиты на жизненно-важные траты, связанные с болезнями, в том числе родственников и членов семьи.

Интересно и то, что подавляющее число людей пожилого возраста (69%) оформляли кредиты не для себя, а чтобы помочь детям: на первый взнос по ипотеке, на покупку машины или ремонт, а 3% — на свадьбы.

«С 2021 года увеличилось количество обращений из-за мошеннически оформленных кредитов. С 2025 года их стало еще больше, потому что у многих плюсом к этим кредитам была ипотека на единственное жилье, и они платили, или уходили в просрочку по другим займам, боясь потерять квартиру, если решатся на банкротство. Только за 2025 год таких обращений было 14% от общего числа», — рассказал Николай Лесников, представитель Фонда защиты должников.

Стало больше обращений, когда у должника более десяти займов в МФО. Все они объясняют, что попали в эту «яму», пытаясь выплатить первые 2-3 займа, а затем их количество и сумма увеличивались как снежный ком.

«Большинство из заемщиков МФО добросовестно платили, но проценты. Они продлевали займы, а не гасили их целиком. Или погасив займ, буквально через неделю брали его снова — так как денег от зарплаты после погашения не осталось», — поделился специалист.

Если говорить о «топе» причин просрочек, то и он изменился за последние три года. Если еще в 2023 году первое место делили уменьшение зарплаты или потеря работы, то в 2025 должники формулируют причину как «перестало хватать денег» при том, что уровень доходов остался прежним.

Пенсионеры попадают в тяжелую финансовую ситуацию, когда теряют работу.

«Зарплата и пенсия позволяют платить по обязательствам, но если остается только пенсия — это уже сложно или даже невозможно. При этом работу наши пенсионеры теряют в том числе по состоянию здоровья, а дети или внуки не могут подхватить платежи, потому что у них они тоже есть», — добавляет Лесников.

При этом объем потребительского кредитования снижается последние годы. Однако ранее взятые кредиты выплачивать тем, кто обращается в ФЗД, все сложнее — если раньше их дохода хватало на жизнь и кредит, то теперь приходится выбирать.

