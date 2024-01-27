Под маской. В Италии начинается Венецианский карнавал

Улицы, площади и каналы Венеции 27 января преобразятся: их заполнят люди в ярких, красочных, необычных костюмах. В итальянском городке начинается карнавал, который здесь проводят уже более 900 лет перед католическим Великим постом.

В Средневековье праздник был временем свободы, ведь в нем могли принимать участие все жители независимо от происхождения: нужно было просто скрыть лицо под маской. Сейчас карнавал привлекает в Венецию сотни тысяч туристов, которые охотятся за яркими впечатлениями.

В 2024 году карнавал посвятили 700-летию со дня ухода из жизни купца и путешественника Марко Поло, автора знаменитой «Книги о разнообразии мира». В первый день пройдет традиционный водный парад на Гранд-канале, а 3 февраля состоится фестиваль Марий – девушки пройдут колонной от церкви Сан-Пьетро-ди-Кастелло до площади Святого Марка. 4 февраля выберут лучший костюм.

Карнавал завершится 13 февраля. В этот день на площади Сан-Марко сожгут чучело и устроят танцы.

Лучшие фото — в галерее «Газеты.Ru».