Путин поздравил оперную певицу Анну Нетребко с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем российскую оперную певицу Анну Нетребко, сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Поздравляю Вас с юбилейным днем рождения и с огромным удовольствием присоединяюсь к тем искренним, сердечным, самым добрым пожеланиям, которые звучат сегодня от множества поклонников Вашего блистательного таланта. Ваша яркая индивидуальность и потрясающая артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество покоряют не только самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что Россия гордится Нетребко как представительницей отечественной вокальной школы, завоевавшей профессиональное признание за рубежом.

Нетребко родилась в 1971 году в Краснодаре. В 1993-м она окончила класс профессора Тамары Новиченко в Санкт-Петербургской консерватории. Затем последовали победа Нетребко в конкурсе им. Глинки, приглашение в Мариинский театр и насыщенная карьера в России и за рубежом.