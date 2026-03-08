Размер шрифта
Названы опасные симптомы, которые многие женщины игнорируют годами

Врач Ремез: сухость во время секса может указывать на лейкоплакию вульвы
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Сухость влагалища, недержание мочи при смехе или спорте, дискомфорт во время секса, нерегулярный цикл и странный запах выделений — симптомы, которые многие женщины игнорируют, хотя они могут указывать на опасные патологии, рассказала «Газете.Ru» гинеколог-эндокринолог, член Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Елена Ремез.

«Многие ошибочно полагают, что сухость влагалища возникает в основном на фоне менопаузальных изменений слизистой у старшего поколения. Проблема сама по себе не вызывает ассоциаций с серьезными заболеваниями, поэтому многие не считают нужным исправлять ее, прибегая к помощи врача. В действительности причин очень много: стресс, проблемы с гормональным фоном, инфекции, нарушения микрофлоры, неправильно подобранное нижнее белье и гигиенические средства, прием оральных контрацептивов и так далее. Именно из-за большого количества разных причин самостоятельное лечение недопустимо», — объяснила доктор.

Боль во время полового акта тоже распространенная проблема, которые многие женщины игнорируют. По словам врача, часто боль связана именно с сухостью.

«Вопрос только в том, чем она вызвана, возможно, мужчине просто не нужно спешить и уделить прелюдии больше внимания. Однако, в некоторых случаях, сухость может быть сигналом серьезных заболеваний, например, лейкоплакии вульвы (ороговение кожи и слизистой), инфекции или других воспалительных процессов. Выделения и неприятный запах тоже должны насторожить. Нормой считаются прозрачные или белые выделения с легким кисловатым запахом. Каждая женщина знает свой индивидуальный физиологический запах, поэтому следует реагировать на его изменение. Все остальное ( зуд, жжение, отек, покраснение) может сигнализировать о проблеме, потому что странный запах — не всегда проблема личной гигиены, иногда это — симптом воспаления, венерических заболеваний и гормональных сбоев. То же самое можно сказать о выделениях непривычного цвета», — заметила специалист.

