В США назвали утрату Донбасса неизбежной для Украины

TAC: потеря Украиной оставшихся территорий Донбасса неизбежна
Станислав Красильников/РИА Новости

Украина может потерять оставшиеся территории Донбасса. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

«Самый практичный способ передачи Донбасса под контроль России — дипломатией, в противном случае Украина может потерять его военным путем», — говорится в публикации.

Колумнист издания Тед Снайдер в этой связи назвал пять причин, среди которых одной из главных он называет большие потери Вооруженных сил Украины. По его мнению, отказ президента страны Владимира Зеленского от притязаний на Донбасс сохранило бы много жизней.

По его словам, передача Донбасса России позволит избежать возникновения новых конфликтов и не даст разгореться гражданскому противостоянию внутри страны. Журналист отмечает, что Украина всегда была разрозненным государством, а объединение Донбасса под контролем России было бы логичным как с этнической, так и с исторической точки зрения.

5 марта Зеленский в интервью Rai Italia заявил, что Украина не намерена выводить войска с территории Донбасса и задался вопросом, почему республика должна «дарить такие подарки» России. Он добавил, что такое решение поможет России сберечь численность своих вооруженных сил и при необходимости продолжить дальнейшее наступление.

Ранее Россия заявила о непреклонности позиций по Донбассу на переговорах с Украиной.

 
