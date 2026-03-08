Размер шрифта
«Аэрофлот» подарит женщинам цветы в честь 8 марта

эрофлот» подготовил более 28 тысяч роз к 8 марта
РИА Новости

«Аэрофлот» подарит женщинам розу и угостит бокалом игристого вина на всех собственных рейсах компании, вылетающих из Москвы 8 марта, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Для праздника компания подготовила более 28 тыс. роз и 4,8 тыс. бутылок игристого вина.

В «Аэрофлоте» отметили, что для праздника с 20 февраля по 5 марта на рейсах авиаперевозчика и авиакомпании «Россия» было перевезено более 539 тонн живых цветов.

В топ-5 направлений вошли: «Москва — Владивосток» (156 тонн), «Москва – Хабаровск» (142 тонны), «Москва – Южно-Сахалинск» (68,5 тонны), «Москва – Петропавловск-Камчатский» (53 тонны) и «Москва – Магадан» (34 тонны).

Также в авиакомпании рассказали, что в «Аэрофлоте» работают более 90 женщин-пилотов, а женщины составляют 84% от всей численности департамента обслуживания на борту.

Кроме того, более 1,1 тыс. женщин работают в департаменте наземного обеспечения перевозок, более 40 занимают должности техников и инженеров в «Аэрофлот Техникс», а также более 230 женщин работают в департаменте планирования и управления производственной деятельностью.

 
