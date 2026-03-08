У США и Израиля были планы по захвату высокообогащенного урана Ирана

США и Израиль обсуждали отправку в Иран специальных сил для захвата запасов высокообогащенного урана. Они предполагали это сделать на более поздней стадии конфликта, сообщает портал Axios со ссылкой на четыре источника.

В публикации со ссылкой на американского чиновника отмечается, что обсуждалось два возможных варианта по урану. В первом случае предполагалось вывести его из страны, а во втором — привлечь экспертов по ядерному оружию для «разбавления» урана на месте. Предполагалось также, что в миссии примут участие ученые из Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

8 марта во время трансляции Белого дома на борту Air Force One президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в будущем американские военные могут отправиться на территорию Ирана для захвата обогащенного урана.

3 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В частности, по словам представителя Кремля, глава государства пообещал арабским лидерам передать Ирану озабоченность ударами по инфраструктуре в их странах.

Ранее в США заявили о планах «забрать всю нефть из рук Ирана».