Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

У США и Израиля были планы по захвату высокообогащенного урана Ирана

Axios: США и Израиль обсуждали отправку в Иран сил для захвата запасов урана
AP

США и Израиль обсуждали отправку в Иран специальных сил для захвата запасов высокообогащенного урана. Они предполагали это сделать на более поздней стадии конфликта, сообщает портал Axios со ссылкой на четыре источника.

В публикации со ссылкой на американского чиновника отмечается, что обсуждалось два возможных варианта по урану. В первом случае предполагалось вывести его из страны, а во втором — привлечь экспертов по ядерному оружию для «разбавления» урана на месте. Предполагалось также, что в миссии примут участие ученые из Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

8 марта во время трансляции Белого дома на борту Air Force One президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в будущем американские военные могут отправиться на территорию Ирана для захвата обогащенного урана.

3 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В частности, по словам представителя Кремля, глава государства пообещал арабским лидерам передать Ирану озабоченность ударами по инфраструктуре в их странах.

Ранее в США заявили о планах «забрать всю нефть из рук Ирана».

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!