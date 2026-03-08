Размер шрифта
Во Франции раскрыли, чем обернется для Зеленского денежный скандал с Венгрией

Политик Филиппо: Украина может лишиться поддержки США из-за скандалов с Венгрией
Vincent Isore/Global Look Press

Агрессивная позиция президента Украины Владимира Зеленского вокруг ситуации с конфискацией денег в Венгрии может обернуться потерей поддержки со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в YouTube.

«Вам не стыдно? Надо признать свою оплошность, а не угрожать Венгрии из-за этих денег. Но сама ситуация — это просто пощечина для Зеленского, хотя и совершенно справедливая», — порассуждал Филиппо.

По его словам, угрозы Зеленского, высказанные в адрес Венгрии ранее, вызвали возмущение в Будапеште и Брюсселе. Он назвал это «совершенно беспрецедентной ситуацией».

5 марта в Венгрии была проведена операция, в ходе которой задержали семь человек, подозреваемых в отмывании денежных средств. В их автомобилях обнаружили $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В украинском государственном «Ощадбанке» подтвердили, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что задержанными руководил бывший генерал Службы безопасности Украины. В связи с этим Будапешт запросил у Киева разъяснения и депортировал задержанных обратно на родину.

Ранее на Украине сообщили о перебоях с наличкой после инцидента в Венгрии.

 
